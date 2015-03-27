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В рухнувшем Ту-154 погиб музыкант из МагнитогорскаСегодня в 09:49

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Владимир Поляков пел в хоре.

Среди пассажиров последнего рейса Ту-154, упавшего под Сочи, – магнитогорец Владимир Поляков, сообщает портал verstov.info.

В родном городе Владимир Поляков окончил музыкальное училище. Затем, получив диплом академии имени Гнесиных в Москве, около 5 лет работал в хоре ансамбля песни и пляски имени Александрова, объездил с концертами много стран. По словам друга погибшего, тот был очень добрым, светлым и веселым - это могут подтвердить все, кто его знал.

Авиакатастрофа над Черным морем произошла ранним утром 25 декабря 2016 года. Погибли все 92 человека, находившиеся на борту, в том числе участники ансамбля имени Александрова (включая худрука Валерия Халилова), журналисты, врач Елизавета Глинка и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

26 декабря объявлено общенациональным днем траура, передает "Уралинформбюро".

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