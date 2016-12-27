Водолазы нашли черный ящик Ту-15427 декабря 2016 в 11:14
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И тела трех погибших.
В Черном море водолазы обнаружили один из двух бортовых самописцев военного Ту-154, который потерпел крушение 25 декабря 2016 года. В ближайшее время он будет поднят на поверхность, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Также обнаружены тела трех погибших и разрозненные останки, передает "Уралинформбюро".
В авиакатастрофе погибли 92 человека, среди них участники ансамбля имени Александрова (включая худрука Валерия Халилова), журналисты, врач Елизавета Глинка и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков.
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