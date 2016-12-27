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Российские военные отказались от Ту-15427 декабря 2016 в 15:37

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До завершения расследования крушения.

Минобороны РФ приостановило полеты своих Ту-154 после падения самолета в Черное море. Запрет будет действовать как минимум до выяснения причин трагедии, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По его словам, сейчас используется ограниченное число Ту-154, и на перевозках отказ от них особо не скажется.

Ту-154 рухнул в Черное море 25 декабря 2016 года. Борт направлялся из Сочи в сирийскую Латакию. Погибли 92 человека, в том числе худрук ансамбля имени Александрова Валерий Халилов, врач Елизавета Глинка (доктор Лиза) и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков, передает "Уралинформбюро".

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