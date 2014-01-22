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Луну "вскрыли" до позвоночника11 января в 13:25

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И разложат по косточкам.

Исследователи NASA обнаружили на Луне новую загадку. 130-метровая структура по своей форме напоминает позвоночный столб крупного живого существа. Определить материал, из которого состоит находка, пока не удалось.

Снимок позвоночника был сделан еще весной 2014 года. Обнаружили его при виртуальном обследовании поверхности естественного спутника Земли при помощи программы Google Moon. Координаты загадочного объекта - 03°53'18.47"S 17°34"20.73"W, передает "Уралинформбюро".

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