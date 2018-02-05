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Парад планет над Екатеринбургом: эксперт рассказал о лучших местах для наблюденияСегодня в 14:58

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И времени.

Парад планет, как ожидается, будет виден 9 февраля в небе над Екатеринбургом - ранним утром Луна, Марс и звезда Антарес сблизятся, выстроив почти ровную линию на юге. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе УрФУ.

По словам инженера учебной обсерватории университета Владилена Санакоева, наблюдать космическое действо можно будет низко над горизонтом около 07.30.

"Марс сейчас находится в великом противостоянии и будет низко над горизонтом в южной части неба, поэтому лучше наблюдать за ним, Луной, Юпитером и ярчайшей звездой Антарес с высоты. Например, с высотного здания", — пояснил он.

Увидеть космические тела в такой компании вновь, по словам специалиста, можно будет ориентировочно в апреле-мае.

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