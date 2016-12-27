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Куйвашев попенял мэрии Екатеринбурга за транспортную реформуСегодня в 18:39

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Нужно договориваться с горожанами.

Администрации Екатеринбурга нужно активизировать информирование жителей по вопросу введения новой схемы общественного транспорта. С таким заявлением выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает "Уралинформбюро".

"Сегодня отсутствие достаточных разъяснений об утвержденных новациях в системе городского транспорта вызывают самую серьезную обеспокоенность горожан. А общественным транспортом в Екатеринбурге регулярно пользуются и тысячи жителей других муниципалитетов Свердловской области. Поэтому, уверен, новации в сфере пассажирских перевозок должны осуществляться только при условии широкого общественного диалога, когда всем сторонам понятны правила и последствия изменений", - подчеркнул глава региона.

11 января были опубликованы детали ранее утвержденной новой схемы общественного транспорта уральской столицы. Она предусматривает сокращение маршрутов и транспортного парка. При этом разработчики утверждают, что ожидание транспорта и время в пути сократится.

Однако екатеринбуржцы в большинстве своем восприняли представленную информацию негативно. Особое неудовольствие горожан вызвала ликвидация с 1 июля 2017 года 113 маршрутов общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов и маршрутных такси. В адрес мэрии и разработчиков проекта через Интернет посыпались гневные комментарии.

По мнению Куйвашева, включиться в ситуацию должны Общественная палата Свердловской области и другие общественные институты: "Это позволит выработать оптимальное решение об этапности изменений и итоговой конфигурации новой сети общественных перевозок в Екатеринбурге", - подытожил он.

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