Куйвашев попенял мэрии Екатеринбурга за транспортную реформуСегодня в 18:39
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Нужно договориваться с горожанами.
Администрации Екатеринбурга нужно активизировать информирование жителей по вопросу введения новой схемы общественного транспорта. С таким заявлением выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает "Уралинформбюро".
"Сегодня отсутствие достаточных разъяснений об утвержденных новациях в системе городского транспорта вызывают самую серьезную обеспокоенность горожан. А общественным транспортом в Екатеринбурге регулярно пользуются и тысячи жителей других муниципалитетов Свердловской области. Поэтому, уверен, новации в сфере пассажирских перевозок должны осуществляться только при условии широкого общественного диалога, когда всем сторонам понятны правила и последствия изменений", - подчеркнул глава региона.
11 января были опубликованы детали ранее утвержденной новой схемы общественного транспорта уральской столицы. Она предусматривает сокращение маршрутов и транспортного парка. При этом разработчики утверждают, что ожидание транспорта и время в пути сократится.
Однако екатеринбуржцы в большинстве своем восприняли представленную информацию негативно. Особое неудовольствие горожан вызвала ликвидация с 1 июля 2017 года 113 маршрутов общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов и маршрутных такси. В адрес мэрии и разработчиков проекта через Интернет посыпались гневные комментарии.
По мнению Куйвашева, включиться в ситуацию должны Общественная палата Свердловской области и другие общественные институты: "Это позволит выработать оптимальное решение об этапности изменений и итоговой конфигурации новой сети общественных перевозок в Екатеринбурге", - подытожил он.
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