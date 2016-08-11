Мэрии придется объясниться.

Екатеринбургские прокуроры проверяют законность новой транспортной схемы города, которая должна быть внедрена 1 июля 2017 года. В первую очередь надзиратели обратят внимание на доступность общественного транспорта для жителей разных районов уральской столицы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ведомства, в рамках проверки будет организовано совещание с привлечением всех заинтересованных лиц.

Новая транспортная схема вызвала шквал негодования у населения. Документ предполагает отмену 113 существующих маршрутов, взамен введут 62. Особенно пострадают жители Академического, Химмаша, Компрессорного, Синих Камней и других окраин. Под петицией против перемен подписались около 5 800 горожан.

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