Чтобы дело не дошло митингов.

Новую транспортную схему Екатеринбурга, вызвавшую шквал негодования, вынесут на народное обсуждение.

Как рассказал "Уралинформбюро" секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов, 18 января 2017 года он вместе с чиновниками из администрации лично проедется в автобусах и трамваях, чтобы услышать мнение пассажиров о реформе.

А на 31 января запланировано заседание Общественной палаты, на котором соберутся законодатели, представители компании-разработчика новой схемы ("Город. Pro"), прокуратуры и мэрии.

"С точки зрения закона, это обсуждение должно было быть проведено раньше, поскольку новая схема касается огромного круга лиц", - прокомментировал С.Полыганов.

Новая схема, которую планируют внедрить с 1 июля 2017 года, предполагает отмену 113 маршрутов общественного транспорта. Их заменят всего 62. В результате некоторые районы могут превратиться в резервации.

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