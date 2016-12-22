Пик первой уже пройден.

В столице Урала отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Но санврачи не исключают второй волны, хоть и меньшей по силе.

Как сообщил "Уралинформбюро" замруководителя областного управления Роспотребнадзора Илья Власов, на данный момент эпидпорог в городе превышен в 1,8 раза. Пик заболеваемости пришелся на последнюю неделю 2016 года. Показатели недели с 9 по 15 января ниже на 30%.

Сыграли свою роль новогодние каникулы, морозы, профилактические меры, введенные в городе, и относительно высокий уровень вакцинации. Прививку от гриппа в этом сезоне поставили 48,7% горожан – это самый высокий показатель за последние 10 лет, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что с начала года в некоторые детсады не пускали детей без прививок от гриппа - по рекомендации горобраза, которая все еще в силе.

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