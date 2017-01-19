Проехались члены Общественной палаты.

Члены Общественной палаты Свердловской области пересели с личных автомобилей на автобусы, трамваи и троллейбусы. Они решили выяснить мнение екатеринбуржцев о новой транспортной схеме, которую планируют внедрить с 1 июля 2017 года. Согласно документу, с улиц мегаполиса исчезнет 113 маршрутов. Подробнее о том, что изменится в городских маршрутах, "Уралинформбюро" рассказывало в материале "Маршрутовредительство".

Выезд общественников - своего рода работа над ошибками, допущенными городскими чиновниками. "Транспортная схема - сложный документ. Он должен был обсуждаться с населением на каждом этапе разработки. В идеале чиновники должны были посоветоваться по поводу конкретных маршрутов с целевыми аудиториями - жителями разных районов города. Даже готовую схему люди толком изучить не могут. Чтобы эти два листка увидеть, надо скачать их в "гаг", затем разархивировать. Хотя информирование - это тоже задача мэрии", - поделился с "Уралинформбюро" секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов.

По словам С. Полыганова, чиновники до сих пор не верят, что воду вокруг транспортной реформы мутят пассажиры общественного транспорта. Они убеждены, что это - происки блогеров. Но, как показывает опрос на Эльмаше, госслужащие заблуждаются.

"Сейчас я езжу напрямую на 053 маршрутке с Таганской до Стахановской. Ее убирают. То есть по новой схеме мне придется с ребенком проходить это расстояние пешком. Конечно, мне неудобно", - сетует Вера Соловьева.

Всего активисты задают три вопроса: довольны ли люди существующей схемой, должна ли быть введена новая и необходимо ли провести общественные слушания по этой теме?

"Существующая схема меня очень даже устраивает. Новая, я думаю, не нужна. Сейчас я езжу на 12-м троллейбусе. Даже минуты 2-3 не жду. Потом мне надо будет делать пересадки и ждать транспорт", - жалуется другая жительница Эльмаша Анна Беляева.

Пассажиров беспокоит и тот факт, что платить за проезд с пересадками придется в разы больше. Сам секретарь Общественной палаты возмущение горожан разделяет.

"У меня тоже жена и трое детей ездят на общественном транспорте. Они пользуются маршрутом с Эльмаша до ДГКБ №9. Я спокоен. Я знаю, что жена с ребенком в коляске сядет в общественный транспорт и спокойно доедет до больницы, ей не нужно делать никаких пересадок. По новой схеме этот маршрут отменяется. Лично меня эта тема тоже касается, поэтому я ей и занимаюсь", - прокомментировал С. Полыганов.

Общественники будут работать несколько дней во всех районах города. Как только они соберут 500 анкет, то посчитают все "за" и "против".

Результаты будут представлены на заседании Общественной палаты 31 января. Там соберутся разработчики схемы - "Город.Pro", а также прокуроры, чиновники и законодатели. Возможно, совместное обсуждение позволит более объективно взглянуть на ситуацию и скорректировать документ, вызвавший шквал недовольства. Ранее "Уралинформбюро" писало о подоплеке планируемой реформы в материале "Маршрут народного гнева".

Если к горожанам не прислушаются, их гнев может вылиться в настоящий бунт. А вот частные перевозчики к мятежу уже готовы. Они угрожают устроить горожанам двухдневный транспортный "ад" по новой схеме.

Елена ПЛЮХИНА