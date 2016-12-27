Транспортный хаос Екатеринбурга долетел до Москвы24 января в 14:09
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Бежать в деревню, в глушь!
Траты 90% екатеринбуржцев на транспорт после внедрения новой схемы не изменятся, заявил глава профильного комитета горадминистрации Игорь Федотов на заседании думы 24 января 2017 года.
По его словам, временной промежуток стоимостью 28 рублей будет достаточным для того, чтобы сделать пересадку и доехать до места назначения. Отсчет времени будет начинаться с момента первой оплаты проезда ЕКартой. В следующий раз при расчете с кондуктором система учтет, истекло оплаченное время или нет. "Кому-то ездить по новой системе будет даже выгоднее", - отмечают в мэрии.
Каким будет временной промежуток, пока неясно. Игорь Федоров заявил, что обсуждаются два варианта, но не обозначил, какие конкретно. Между тем ранее речь шла о часе и полутора часах.
Учредитель фонда-разработчика "Город.PRO" Андрей Толмачев признался, что схема удалась им на 85%. "Еще 15% решений будем корректировать с учетом мнения горожан", - пояснил он "Уралинформбюро". Опрос екатеринбуржцев в данный момент проводит мэрия. Там собирают анкеты, а также мониторят сообщения на специально организованном форуме.
Новая транспортная схема была утверждена екатеринбургскими властями в начале января 2017 года и сразу вызвала шквал недовольства. Дело в том, что муниципалитет ликвидирует 113 маршрутов. На смену им придут всего 62. Маршрутки при этом полностью исчезнут. Автором новой схемы называют специалиста из США Джарретта Уокера, которого привлек "Город.PRO". Как отметил Игорь Федотов, сейчас американец "колдует" над транспортной системой Москвы.
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