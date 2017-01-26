Вокруг "Мечел-кокса" не продохнуть.

Жители Южного Урала не успели оправиться от 10-дневного смога, как снова пора надевать защитные маски. С 13 часов 25 января до следующего вечера в Челябинске и Коркино ожидаются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности, сообщили "Уралинформбюро" в Минэкологии региона.

За день в областную экологическую приемную поступило более 150 обращений – челябинцев беспокоят химические "ароматы". Особенно трудно дышится в Металлургическом, Центральном и Калининском районах. "Сильная концентрация запаха наблюдалась в районе улицы Морской, вблизи предприятия "Мечел-кокс". По направлению ветра запах мог достичь вышеупомянутых районов", - пояснил "Уралинформбюро" член экологического совета при губернаторе Виталий Безруков.

Он добавил, что в предыдущий период НМУ (с 11 по 20 января 2017 года) принято 2976 обращений от жителей Челябинска, Копейска, поселков Смолино, Новосинеглазово и других населенных пунктов. Основными источниками выбросов, по мнению активистов, были Коркинский разрез и предприятия, которые не соблюдали режим НМУ.

Стоит отметить, что в регионе продолжается сбор подписей за чистый воздух под петициями в адрес президента и премьер-министра РФ. Счет голосов идет на десятки тысяч.

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