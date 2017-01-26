Загрязнителей Черноисточинского пруда берут за жабрыСегодня в 15:52
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Проверками и штрафами.
Шумиха экологов вокруг питьевого резервуара Нижнего Тагила - Черноисточинского пруда, который загаживают все кому не лень, начала приносить плоды. По итогам проверок лета-осени 2016 года организации и физлица оштрафованы в общей сложности на 250 тысяч рублей, и это не предел, сообщил "Уралинформбюро" нижнетагильский природоохранный прокурор Денис Исаков.
Обычно тем, кто попался впервые, надзорные органы выносят предупреждения. "Мы решили сразу наказывать рублем. Пока в списке штрафников 8 организаций, если не считать администрации – тагильскую и Горноуральского городского округа. Думаю, их пример научит остальных нарушителей, у которых еще есть время исправиться. Проверки возобновим, когда сойдет снег. И одними штрафами тут не отвертеться. Мы требуем тщательного выполнения предписаний, по пунктам. Контроль очень строгий", - подчеркнул Д.Исаков.
За сбросы в пруд со шламонакопителя ООО "Водоканал-НТ" заплатило 80 тысяч рублей, с директора предприятия Вячеслава Тарана сняли 10 тысяч. Их административными делами занимался Департамент Росприроднадзора по УрФО.
Владельцы прибрежных баз отдыха схлопотали штрафы от регионального Минприроды и управления Роспотребнадзора. За антисанитарию досталось руководству "Уральского конструкторского бюро машиностроения", филиала РГППУ, центра иппотерапии "Надежда".
В 50 тысяч обошлось "Сервис Автоматике" захламление территории базы "Чайка", бурение скважин без разрешительных документов и строительство новых объектов без экологической экспертизы. Технический директор фирмы Камиль Измайлов оштрафован на 15 тысяч рублей.
Областной департамент лесного хозяйства наказал садоводческое товарищество "Березовая роща" на 40 тысяч рублей, его председателя - на 5 тысяч. Арендуя участок в водоохранной зоне, организация не соблюдала правила, в частности сооружала артезианские скважины, не предусмотренные проектом освоения лесов.
Стоит отметить, что ранее директор Нижнетагильского лесничества Расуль Ависов был освобожден от должности за недосмотр за береговыми участками.
"Что касается возбужденного в ноябре уголовного дела по ч.1 ст.250 УК РФ (загрязнение вод), пока оно остается бесфигурантным. Расследование идет, в том числе устанавливаются физлица, причастные к разрушению дамбы Черноисточинского пруда", - заверил Д.Исаков.
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