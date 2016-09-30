Пока безуспешно.

Сбербанк ищет инвесторов, готовых вложиться в достройку проблемного ЖК "Первый Николаевский" в Екатеринбурге.

"Сейчас банк самостоятельно ищет и ведет переговоры с девелоперами, которые проводят предварительный расчет стоимости завершения строительства первой и второй очередей "Первого Николаевского", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

В 2013 году финорганизация выдала застройщику объекта, компании "Уктусстрой" (аффилирована с "Уралэнергостройкомплекс"), кредит в размере 2,1 миллиарда рублей. До апреля 2016 года заемщик регулярно платил по займу, продавая квартиры по договорам долевого строительства. Затем начались проблемы.

Строительные работы на первой очереди "Первого Николаевского" встали в октябре 2016 года. Как полагают в Сбербанке, застройщик перенаправлял кредитные деньги на другие проекты, а также на вторую очередь ЖК. "Все эти факторы в сочетании со снижением продаж из-за изменившейся конъюнктуры рынка привели к остановке стройки", - отметили в пресс-службе.

В октябре 2016 года к "Уктусстрою" поступил первый банкротный иск. ПАО Сбербанк было привлечено к делу в качестве третьего лица и выступает против банкротства застройщика. "Введение этой процедуры снизит шансы для привлечения инвестора для достройки объекта и на неопределенный срок отложит сдачу его в эксплуатацию. Банкротство может быть использовано застройщиком как способ ухода от ответственности перед кредиторами и пайщиками", - пояснили в банке.

Стоит отметить, что в мае 2016 года аффилированные с "Уралэнергостройкомплексом" структуры получили кредит от приморского Примсоцбанка. Гарантом выступила администрация Екатеринбурга. Выплаты по кредиту, как и в случае со Сбербанком, прекратились. Сейчас долг в 215 миллионов рублей трясут через суд с мэрии уральской столицы.

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