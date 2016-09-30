Возбуждено дело.

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга возбудила административное дело в отношении ЖСК "Первый Николаевский" по статье "Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве ". Кроме того, директору компании-застройщика "Уктусстрой" Павлу Рыбалка объявлено предостережение, а главе компании-заказчика "Уралэнергостройкомплекс", депутату гордумы Игорю Плаксину – внесено представление.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что застройщиком заключен 81 договор долевого участия в строительстве, по которым привлечено 2,2 миллиарда рублей. Между кооперативом "Первый Николаевский" и "Уктусстроем" заключено 2 договора на сумму 4,4 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Стоит отметить, что в данный момент строительство первой очереди ЖК "Первый Николаевский" официально приостановлено. С дольщиками заключены дополнительные соглашения о переносе сроков ввода жилого комплекса на 30 сентября 2017 года.

Проблемы с возведением комплекса на улице Готвальда возникли весной 2016 года. Застройщик перестал выплачивать кредит Сбербанку, а осенью на "Уктусстрой" посыпались банкротные иски.

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