В Екатеринбурге подорожал проезд в общественном транспортеСегодня в 08:33
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До 28 рублей.
В Екатеринбурге повысилась стоимость проезда в общественном транспорте. С 1 февраля вместо 26 рублей за одну поездку придется выкладывать 28, передает "Уралинформбюро".
Перевозчики обратились в РЭК с заявкой о повышении тарифа в декабре 2016 года. При этом МОАП и ЕТТУ требовали установить цену в 32 рубля, Екатеринбургский метрополитен – в 35 рублей.
Стоит отметить, что с 1 февраля пенсионеры фактически лишаются права на безлимитный бесплатный проезд. Они, как и прежде, будут получать компенсацию в 400 рублей. Однако если раньше на эти деньги можно было купить месячный проездной, то теперь он будет стоить 1000 рублей. 30 января екатеринбургские пенсионеры вышли на акцию протеста.
Второй повод для негодования горожан - грядущая транспортная реформа. В городе закроют 113 маршрутов, а введут всего 62. Окраины окажутся в резервации. Екатеринбуржцы добиваются пересмотра этих планов, их жалобы уже дошли до президента Владимира Путина.
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