×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге подорожал проезд в общественном транспортеСегодня в 08:33

  • Текст

До 28 рублей.

В Екатеринбурге повысилась стоимость проезда в общественном транспорте. С 1 февраля вместо 26 рублей за одну поездку придется выкладывать 28, передает "Уралинформбюро".

Перевозчики обратились в РЭК с заявкой о повышении тарифа в декабре 2016 года. При этом МОАП и ЕТТУ требовали установить цену в 32 рубля, Екатеринбургский метрополитен – в 35 рублей.

Стоит отметить, что с 1 февраля пенсионеры фактически лишаются права на безлимитный бесплатный проезд. Они, как и прежде, будут получать компенсацию в 400 рублей. Однако если раньше на эти деньги можно было купить месячный проездной, то теперь он будет стоить 1000 рублей. 30 января екатеринбургские пенсионеры вышли на акцию протеста.

Второй повод для негодования горожан - грядущая транспортная реформа. В городе закроют 113 маршрутов, а введут всего 62. Окраины окажутся в резервации. Екатеринбуржцы добиваются пересмотра этих планов, их жалобы уже дошли до президента Владимира Путина.

Ранее по теме:
Екатеринбургские пенсионеры вышли протестовать
Судьбу тарифов на проезд в Екатеринбурге решат 13 января

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Куда ведут здравоохранение чиновники.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus