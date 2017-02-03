И принес извинения.

В Кыштыме опытный стоматолог удалил 10-летнему школьнику здоровый зуб вместо больного. Мать мальчика пожаловалась на горе-врача в соцсети "ВКонтакте", передает "Уралинформбюро".

"Надо было зуб молочный удалить, т.к. он триста раз уже леченный и болеть начал. Все в роде бы в штатном режиме там у них. Зуб ребенок показал, верхняя челюсть справа, это место обкололи анестезией, через минут десять зовут на удаление. Сын аж взвизгнул от боли. Только через 2 часа я увидела что зуб ему удалили не тот!!! Укол поставили в верх челюсть, а зуб удалили с нижней! Нормальный молочный зуб!" - написала Ирина Пацюкевич (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Женщина подала жалобы на сайтах ЦГБ Кыштыма и минздрава Челябинской области. На следующий день врач лично принес извинения семье ребенка и компенсировал ущерб в размере пяти тысяч рублей, пишут "Аргументы недели".

Главный врач центральной городской больницы Владислав Логинов заявил о начале служебного расследования по данному факту.

Стоит отметить, что год назад этот же врач удалил здоровый зуб другому ребенку, в итоге ему потребовалась экстренная операция под общим наркозом.