Кто следующий?

В Челябинске на фоне режима неблагоприятных метеоусловий инспекторы Росприроднадзора закрыли одну из технологических установок ООО "Мечел-Кокс".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, вокруг завода превышено содержание фенола в воздухе. Причина - нарушение правил эксплуатации газоочисток. С 1 февраля 2017 года установка опломбирована. Этому предшествовало возбуждение административного дела.

Стоит отметить, что сейчас "Мечел-Кокс" оспаривает в суде наказание другого ведомства - Ростехнадзора за нарушение требований промышленной безопасности. Арбитраж Челябинской области назначил рассмотрение дела на 2 марта.

Контролирующие органы активизировали рейды по промзонам столицы Южного Урала после Госсовета по экологии, который прошел в конце декабря прошлого года. Тогда губернатор Борис Дубровский объявил Челябинск площадкой для эксперимента: каждому предприятию назначат квоту на выбросы, которую будут рассчитывать исходя из суммы загрязнений в городе и вклада конкретного завода в общий "букет".

Регион с начала 2017-го не вылезает из режима неблагоприятных метеоусловий. МЧС вновь и вновь предупреждает о высокой концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска, Магнитогорска, Сатки, Коркино и других городов области. Жителям советуют носить защитные маски и реже бывать на улице.

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