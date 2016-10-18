В Екатеринбурге нашли кладбище бродячих собакСегодня в 10:49
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Скорее всего, животных отравили.
Вдоль Екатеринбургской кольцевой автодороги нашли десятки мертвых собак. Как сообщила "Уралинформбюро" руководитель фонда "Зоозащита" Анна Вайман, видимых ран на трупах нет, их направили на экспертизу для выяснения причин смерти.
По всей вероятности, животных усыпили и, чтобы не тратиться на утилизацию, вывезли на трассу.
Зоозащитники написали заявление в Октябрьский отдел полиции городского УМВД. "Наружный осмотр тел позволяет полагать, что животные погибли не одновременно.Предположительная давность смерти некоторых животных, исходя из состояния тел, может составлять до двух лет. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - пояснили в пресс-группе городского УМВД.
Стоит добавить, что в Свердловской области с отловом и утилизацией бродячих собак полный бардак. Ранее "Уралинформбюро" писало об этом в материале "Бездомный собачий полк". Свалку бродяжек уже находили в Артемовском. 5 февраля 2017 года "собачья" проблема обернулась трагедией: в деревне Пальмино Таборинского района два пса насмерть загрызли 7-летнюю девочку.
Ранее по теме:
На Среднем Урале собаки загрызли 7-летнюю девочку
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