×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге нашли кладбище бродячих собакСегодня в 10:49

  • Текст

Скорее всего, животных отравили.

Вдоль Екатеринбургской кольцевой автодороги нашли десятки мертвых собак. Как сообщила "Уралинформбюро" руководитель фонда "Зоозащита" Анна Вайман, видимых ран на трупах нет, их направили на экспертизу для выяснения причин смерти.

По всей вероятности, животных усыпили и, чтобы не тратиться на утилизацию, вывезли на трассу.

Зоозащитники написали заявление в Октябрьский отдел полиции городского УМВД. "Наружный осмотр тел позволяет полагать, что животные погибли не одновременно.Предположительная давность смерти некоторых животных, исходя из состояния тел, может составлять до двух лет. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - пояснили в пресс-группе городского УМВД.

Стоит добавить, что в Свердловской области с отловом и утилизацией бродячих собак полный бардак. Ранее "Уралинформбюро" писало об этом в материале "Бездомный собачий полк". Свалку бродяжек уже находили в Артемовском. 5 февраля 2017 года "собачья" проблема обернулась трагедией: в деревне Пальмино Таборинского района два пса насмерть загрызли 7-летнюю девочку.

Ранее по теме:
На Среднем Урале собаки загрызли 7-летнюю девочку

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×