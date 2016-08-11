Чтобы "сдвинуть" стройки.

Пайщики еще одного недостроя НП "Уралэнергостройкомплекс" выйдут на митинг в Екатеринбурге. Привлечь внимание властей попытаются к замороженной стройке 5-ой очереди жилого комплекса "Новый Уктус". Согласованный митинг состоится 12 февраля 2017 года на Площади 1905 года, сообщили "Уралинформбюро" в министерстве общественной безопасности Свердловской области.

Вместе с пайщиками митинговать собираются и рабочие "Уралэнергостройкомплекса", которые жалуются на невыплату зарплаты. "Человек 50-60 подтянутся", - сообщают пользователи одного из городских форумов.

Работы на площадке 5-ой очереди ЖК начались в 2013 году и должны были завершиться в 2016 году. Однако в данный момент 25-этажка возведена лишь на треть. Как и другие объекты УЭСК, "Новый Уктус" встал осенью 2016 года.

Добиться внимания властей митингами уже пытались пайщики ЖСК "Первый Николаевский". Застройщик жилого комплекса на Готвальда - "Уктусстрой" (входит в НП "Уралэнергостройкомплекс") находится на грани банкротства. Если суд признает компанию несостоятельной, члены жилищно-строительного кооператива рискуют остаться не у дел.

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