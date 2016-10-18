Уверены зоозащитники.

Собаки, трупы которых были найдены на 12 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги, скорее всего, умерли от аделина - яда, вызывающего долгую мучительную смерть. Как сообщила "Уралинформбюро" руководитель нижнетагильского приюта для животных "Добрые руки" Алена Казакова, об этом свидетельствуют косвенные признаки - вытянутые лапы и шеи, высунутые языки. Собаки как будто пытались вдохнуть и не могли.

Точную причину смерти псов должна установить экспертиза. В ветстанции Октябрьского района пояснили, что результатов исследования пока нет.

"Я почти уверена, что это дело рук "Универсалремонта". В мае мы уже ловили их с трупами собак в машине. В Нижнем Тагиле они уже боятся выбрасывать собак, поэтому переключились на Екатеринбург. Я уверена, что это кладбище не последнее", - заявила Казакова.

"Универсалремонт" занимается отловом и усыплением бродячих животных во многих свердловских муниципалитетах. При этом, по словам зоозащитников, у них всего несколько машин и один на весь регион приют - в Артемовском.

Ранее "Универсалремонт" подозревали в другом массовом захоронении псов - на окраине Артемовского. "Уралинформбюро" разбиралось в этой истории в материале "Шариков и Бобиков свалили под Артемовским".

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