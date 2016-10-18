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Свердловская область погрязнет в трупах бездомных собакСегодня в 10:53

Уверены зоозащитники.

Собаки, трупы которых были найдены на 12 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги, скорее всего, умерли от аделина - яда, вызывающего долгую мучительную смерть. Как сообщила "Уралинформбюро" руководитель нижнетагильского приюта для животных "Добрые руки" Алена Казакова, об этом свидетельствуют косвенные признаки - вытянутые лапы и шеи, высунутые языки. Собаки как будто пытались вдохнуть и не могли.

Точную причину смерти псов должна установить экспертиза. В ветстанции Октябрьского района пояснили, что результатов исследования пока нет.

"Я почти уверена, что это дело рук "Универсалремонта". В мае мы уже ловили их с трупами собак в машине. В Нижнем Тагиле они уже боятся выбрасывать собак, поэтому переключились на Екатеринбург. Я уверена, что это кладбище не последнее", - заявила Казакова.

"Универсалремонт" занимается отловом и усыплением бродячих животных во многих свердловских муниципалитетах. При этом, по словам зоозащитников, у них всего несколько машин и один на весь регион приют - в Артемовском.

Ранее "Универсалремонт" подозревали в другом массовом захоронении псов - на окраине Артемовского. "Уралинформбюро" разбиралось в этой истории в материале "Шариков и Бобиков свалили под Артемовским".

Ранее по теме:
В Екатеринбурге нашли кладбище бродячих собак
Бездомный собачий полк

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2 комментариев из 2 | смотреть все
опыт Сегодня в 11:26

Что вы предлагаете? Это вечная проблема, которая, почему-то, перестала решаться в нашей стране. А мне хотелось бы спросить у зоозащитников: они когда-нибудь оказывались окружёнными стаей голодных бродячих собак, которые готовы разорвать человека? Я оказывалась. Впечатление, мягко говоря, неприятное. На них никогда не кидались огромные собаки типа ротвейлера, просто потому, что спокойно идёшь по своему двору, а тут из-за угла выскакивает бешеный ротвейлер и кидается на тебя, исходя слюной, и бешено рычит, скаля зубы? На меня такой ротвейлер кидался. Одно могу сказать: не должно быть бродячих собак, которые представляет угрозу для жизни и здоровья людей, не должно так быть, что бойцовских собак (да и не только бойцовских) хозяева выгуливали бы без ошейника и без намордника. Так быть не должно.

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n Сегодня в 13:16

Такой сомнительный подрядчик - тоже не вариант. Если не ошибаюсь, он орудует и в Асбесте, где за год на 700 с лишним тыс. рублей отловил 15 особей и якобы отправил их на передержку в Артемовский. Вы готовы выкладывать такие деньги за убийство животных?

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