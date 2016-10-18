Свердловская область погрязнет в трупах бездомных собакСегодня в 10:53
- Текст
- Комментарии (2)
Уверены зоозащитники.
Собаки, трупы которых были найдены на 12 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги, скорее всего, умерли от аделина - яда, вызывающего долгую мучительную смерть. Как сообщила "Уралинформбюро" руководитель нижнетагильского приюта для животных "Добрые руки" Алена Казакова, об этом свидетельствуют косвенные признаки - вытянутые лапы и шеи, высунутые языки. Собаки как будто пытались вдохнуть и не могли.
Точную причину смерти псов должна установить экспертиза. В ветстанции Октябрьского района пояснили, что результатов исследования пока нет.
"Я почти уверена, что это дело рук "Универсалремонта". В мае мы уже ловили их с трупами собак в машине. В Нижнем Тагиле они уже боятся выбрасывать собак, поэтому переключились на Екатеринбург. Я уверена, что это кладбище не последнее", - заявила Казакова.
"Универсалремонт" занимается отловом и усыплением бродячих животных во многих свердловских муниципалитетах. При этом, по словам зоозащитников, у них всего несколько машин и один на весь регион приют - в Артемовском.
Ранее "Универсалремонт" подозревали в другом массовом захоронении псов - на окраине Артемовского. "Уралинформбюро" разбиралось в этой истории в материале "Шариков и Бобиков свалили под Артемовским".
Ранее по теме:
В Екатеринбурге нашли кладбище бродячих собак
Бездомный собачий полк
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Что вы предлагаете? Это вечная проблема, которая, почему-то, перестала решаться в нашей стране. А мне хотелось бы спросить у зоозащитников: они когда-нибудь оказывались окружёнными стаей голодных бродячих собак, которые готовы разорвать человека? Я оказывалась. Впечатление, мягко говоря, неприятное. На них никогда не кидались огромные собаки типа ротвейлера, просто потому, что спокойно идёшь по своему двору, а тут из-за угла выскакивает бешеный ротвейлер и кидается на тебя, исходя слюной, и бешено рычит, скаля зубы? На меня такой ротвейлер кидался. Одно могу сказать: не должно быть бродячих собак, которые представляет угрозу для жизни и здоровья людей, не должно так быть, что бойцовских собак (да и не только бойцовских) хозяева выгуливали бы без ошейника и без намордника. Так быть не должно.ответить
Такой сомнительный подрядчик - тоже не вариант. Если не ошибаюсь, он орудует и в Асбесте, где за год на 700 с лишним тыс. рублей отловил 15 особей и якобы отправил их на передержку в Артемовский. Вы готовы выкладывать такие деньги за убийство животных?ответить
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:22
1,5 тысячи свердловских многоэтажек дождутся капремонта в этом году
Если все пойдет по плану.Сегодня в 17:14
В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
Пострадали два человека.Сегодня в 17:11
Челябинцы готовы разгонять смог из пушки
Другие способы не действуют.Сегодня в 17:09
Уральские ученые займутся разработками для Sukhoi Superjet
По соглашению.Сегодня в 17:04
Из Росприроднадзора бегут инспекторы
Из-за копеечной зарплаты.Сегодня в 16:57
"Гринфлайт" не желает доделывать квартиры дольщиков "Академа"
Отказываясь от чистовой отделки.Сегодня в 16:56
"АвтоВАЗ" удивит двумя новинками
На базе Lada Vesta.Сегодня в 16:50
Свердловчан шокировали счета за коммуналку
Общественники разберутся.Сегодня в 16:42
В Екатеринбурге офицер "потерял" 37 казенных миллионов
При строительстве жилья для военных.Сегодня в 16:17
В Екатеринбурге на ходу загорелся автобус
Водитель сам потушил пожар.Сегодня в 16:15
К капремонту на Среднем Урале подключатся газовики
Через год.Сегодня в 16:13
Нефтяники Югры не успевают латать трубопроводы
Годовой ущерб достиг 710 миллионов.Сегодня в 16:10
В Екатеринбурге львы посостязаются с пауками
За звание лучшей пары.Сегодня в 16:04
Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на ЧР по самбо
В марте.Сегодня в 16:00
На Южном Урале два человека скончались от отравления газом
Угарным.
-
18 октября 2016 в 17:50
В Артемовском заметают следы собачьего кладбища
После шумихи в СМИ.07 февраля в 10:49
В Екатеринбурге нашли кладбище бродячих собак
Скорее всего, животных отравили.23 января в 09:03
Екатеринбурженка заморила голодом 18 животных
Заработав на передержке денег.26 октября 2016 в 15:07
Собаки растаскивают по Карабашу человеческие кости
У подножия Золотой горы.17 октября 2016 в 17:50
Шариков и Бобиков свалили под Артемовским
Ждать ли эпидемии?05 февраля 2016 в 18:17
В Серове на кладбище нашли обглоданный собаками труп мужчины
Пропавшего полторы недели назад.01 октября 2015 в 10:25
В ХМАО обнаружили кладбище мамонтов
На нем уже побывали "черные копатели".13 апреля 2015 в 13:04
Под Серовом ищут "хозяина" свалки трупов бродячих собак
Убрать ее пока некому.12 ноября 2014 в 14:52
В квартире с мертвой невестой хоккеиста Петружалека нашли трупы собак
Причину смерти полиция назовет через два дня.09 апреля 2013 в 15:08
В Озерске затопило кладбище
Могилы захлестнули талые воды.
Главные новости
- Сегодня в 17:14В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
- Сегодня в 16:50Свердловчан шокировали счета за коммуналку
- Сегодня в 15:23Капремонты обошлись свердловчанам в 5,2 миллиарда рублей
- Сегодня в 15:186-летняя екатеринбурженка выжила после падения с 8 этажа
- Сегодня в 14:31Глава Росприроднадзора отчитал уральских коллег за мягкотелость
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.