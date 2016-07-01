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Бастующие водители "Сысертского АТП" задумались о выходе на работуСегодня в 12:08

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Им начали выплачивать долги по зарплате.

Вечером 7 февраля 2017 года работникам "Сысертского АТП" начали перечислять зарплату. Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель отделения КПРФ городского округа Михаил Кесельман, сотрудникам должны были выплатить 1,9 миллиона рублей, полностью погасив задолженность за ноябрь-декабрь.

"Сегодня водители будут собираться и выяснять, кому сколько денег было перечислено. После этого будет приниматься решение о том, готовы ли они выйти на работу", - пояснил Михаил Кесельман.

Деньги работникам "Сысертского АТП" перестали платить в сентябре прошлого года. Руководство объяснило это финансовыми трудностями и банкротством предприятия. 20 января сотрудники, которым нечем кормить семьи, отказались выходить на линию. Многие рейсы до сих пор отменены, на ряде автобусов работают временно нанятые водители. Долги за сентябрь были погашены в конце января.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства предприятия по ч.1 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

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