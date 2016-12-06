Для сохранности.

Арбитражный суд Свердловской области арестовал участки под строящимся ЖК "Первый Николаевский" в Екатеринбурге, удовлетворив иск Сбербанка, передает "Уралинформбюро". Земля принадлежит компании-застройщику "Устусстрой", входящей в НП "Уралэнергостройкомплекс".

Арест площадок гарантирует их сохранность на время судебных разбирательств, инициированных банком из-за долга застройщика в 1,3 миллиарда рублей. Кадастровая стоимость двух участков площадью в 2,4 и 1,2 гектара составляет 342 миллиона рублей.

"Устусстрой" задолжал Сбербанку по кредиту, выданному в 2013 году на строительство "Первого Николаевского". В 2016 году работы на объекте встали из-за финансовых проблем застройщика. К компании посыпались иски о банкротстве. При этом Сбербанк выступает против признания "Уктусстроя" несостоятельным.

"Введение этой процедуры снизит шансы для привлечения инвестора для достройки объекта и на неопределенный срок отложит сдачу его в эксплуатацию. Банкротство может быть использовано застройщиком как способ ухода от ответственности перед кредиторами и пайщиками", - пояснили в банке.

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