×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Суд арестовал землю под екатеринбургским ЖК "Первый Николаевский" Сегодня в 14:59

  • Текст

Для сохранности.

Арбитражный суд Свердловской области арестовал участки под строящимся ЖК "Первый Николаевский" в Екатеринбурге, удовлетворив иск Сбербанка, передает "Уралинформбюро". Земля принадлежит компании-застройщику "Устусстрой", входящей в НП "Уралэнергостройкомплекс".

Арест площадок гарантирует их сохранность на время судебных разбирательств, инициированных банком из-за долга застройщика в 1,3 миллиарда рублей. Кадастровая стоимость двух участков площадью в 2,4 и 1,2 гектара составляет 342 миллиона рублей.

"Устусстрой" задолжал Сбербанку по кредиту, выданному в 2013 году на строительство "Первого Николаевского". В 2016 году работы на объекте встали из-за финансовых проблем застройщика. К компании посыпались иски о банкротстве. При этом Сбербанк выступает против признания "Уктусстроя" несостоятельным.

"Введение этой процедуры снизит шансы для привлечения инвестора для достройки объекта и на неопределенный срок отложит сдачу его в эксплуатацию. Банкротство может быть использовано застройщиком как способ ухода от ответственности перед кредиторами и пайщиками", - пояснили в банке.

Ранее по теме:
Депутат Плаксин пообещал вернуться на стройку в апреле
Сбербанк ищет инвесторов екатеринбургскому ЖК "Первый Николаевский"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Удручальные кольца

Удручальные кольца

С амуром.

Ученье – свет, нервы и деньги

Ученье – свет, нервы и деньги

Когда закончатся очереди в школы?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×