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Депутат Плаксин пообещал вернуться на стройку в апрелеСегодня в 14:53

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С новыми инвесторами.

Работы на замороженных стройплощадках "Уралэнергостройкомплекса" в Екатеринбурге возобновятся в апреле 2017 года. В этом заверил глава компании, депутат гордумы Игорь Плаксин на заседании межведомственной рабочей группы в областной прокуратуре.

В подтверждение своих слов бизнесмен представил соглашение с банком, который согласился профинансировать строительство проблемных объектов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.

В числе замороженных строек жилой комплекс "Первый Николаевский". Застройщик "Укстусстрой", подконтрольный Плаксину, находится на грани банкротства. Пайщики ЖСК "Первый Николаевский" пытаются привлечь к себе внимание властей акциями протеста. 12 февраля их примеру последуют покупатели квартир в "Новом Уктусе".

Стоит отметить, что несмотря на плачевное состояние дел "Уралэнергостройкомплекса", весной 2016 года администрация Екатеринбурга выдала подконтрольным ему структурам гарантию для получения многомиллионного кредита. Как и ожидалась, с платежами по займу возникли проблемы. Теперь отвечать по долгу в 215 миллионов рублей предстоит мэрии.

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