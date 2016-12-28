До 5-10 тысяч.

В Екатеринбургском ЦПКиО имени Маяковского резко снизились зарплаты. Как сообщил "Уралинформбюро" знакомый с ситуацией источник, сотрудники парка за ноябрь 2016 года получили порядка 10 тысяч рублей на руки. В декабре зарплаты упали еще вдвое. В январе 2017-го вернулись к уровню в 10 тысяч.

По словам собеседника агентства, директор Роман Шадрин объясняется с коллективом примерно так: "Вы не задавайте мне глупых вопросов, у меня денег нет".

Получить оперативный комментарий у руководства ЦПКиО не удалось.

Следует отметить, что в ноябре 2015 года у главного парка Екатеринбурга сменился директор – им стал Герой России, депутат гордумы Роман Шадрин. На первых порах он делился оптимистичными планами, в частности, неоднократно заявлял, что алкоголю в парке не место. Однако при участии общественников летом 2016 года "Уралинформбюро" выявило сразу несколько фактов торговли пивом в разных кафе. Лишь после того, как по запросу агентства к ситуации подключилась прокуратура, пенное "испарилось" с территории ЦПКиО.

Параллельно с одним скандалом, в парке в 2016 году разгорелся и другой – о сотрудничестве с предпринимателями. Весной бизнесменов обязали заключать с ЦПКиО агентские соглашения со ссылкой на то, что предыдущие договоры аренды земли противоречили законодательству. Причем на смену фиксированным платежам пришли выплаты процентов от выручки.