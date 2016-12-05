С чиновников спросят за каждую собаку.

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков поручил провести масштабную проверку работы по отлову бродячих животных.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства, ревизоры нагрянут в местные администрации и подведомственные им предприятия. Будут проверены контракты на отлов и содержание животных и их исполнители.

Не обделят вниманием органы следствия и дознания. Ревизоры оценят обоснованность решений, принимаемых по сообщениям о жестоком обращении с животными. Областная прокуратура наведается и в региональный департамент ветеринарии. Результаты инспекций планируется озвучить в апреле.

Стоит отметить, что в Свердловской области участились случаи нападения безнадзорных животных на прохожих. Только за 8 месяцев 2016 года около 9 тысяч человек пострадали от укусов бродячих и домашних псов. Трагедией обернулось нападение собак на ребенка в начале феврале в деревне Пальмино (Таборинский район). 7-летнюю девочку насмерть загрызли соседские псы.

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