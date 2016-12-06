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Суд встал на сторону мусульман в споре за мечеть в Екатеринбурге20 февраля в 16:05

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В который раз.

Арбитражный суд Свердловской области отказал МУГИСО в требовании признать незаконной временную постройку на Степана Разина, 15 в Екатеринбурге, где располагается мечеть "Нур-Усман". Решение было принято на заседании 20 февраля 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что мусульмане-азербайджанцы полгода ведут борьбу за право построить новую мечеть на улице Репина в Екатеринбурге. Поначалу свердловский минстрой отказывался выдавать разрешение на строительство, а затем МУГИСО попыталось расторгнуть договор аренды земельного участка. В обоих случаях суд встал на сторону азербайджанцев.

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