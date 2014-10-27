Ревдинцев затерроризировали бездомные собаки27 февраля в 14:26
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Дети прячутся от них на горках.
Свердловские прокуроры взялись за еще один муниципалитет, затерроризированный бездомными собаками. Проверка проводится в Ревде.
На днях там на территории детской площадки свободно разгуливали три безнадзорных пса. Детям пришлось забраться на горку, чтобы животные их не растерзали.
Кроме того, по городу бегает стая из 16 особей, которая также пугает местных жителей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Проблема с отловом бродячих собак в свердловских муниципалитетах стоит очень остро. "Уралинформбюро" подробно освещало эту тему в материале "Бездомный собачий полк". 5 февраля 2017 года в деревне Пальмино безнадзорные собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку.
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