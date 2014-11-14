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Ученые предрекли миллиард смертей от куренияСегодня в 11:36

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За 100 лет.

За предстоящие 100 лет около миллиарда жителей Земли умрут от курения и вызванных им болезней. В ХХ веке вредная привычка стала причиной преждевременной смерти 100 миллионов человек.

Предполагаемый десятикратный рост статистики исследователи из Университета Буффало (США) связывают с увеличением населения планеты - за полвека оно выросло с 2 до 7 с лишним миллиардов человек. Соответственно, прибавилось и в рядах курильщиков.

В ходе обработки данных трех миллиардов жителей Земли выяснилось, что порядка 50% мужчин и 11% женщин зависимы от курения. Почти все дымящие дамы взялись за сигарету в 17 лет, передает "Уралинформбюро".

Больше всего курильщиков живет в Китае (53% мужчин) и Индии (48% мужчин). Максимум сумевших отказаться от курения зафиксирован в США, Бразилии, Великобритании и Уругвае. Минимальный показатель отмечен в Китае, России и Египте.

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