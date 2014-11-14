Ученые предрекли миллиард смертей от куренияСегодня в 11:36
- Текст
За 100 лет.
За предстоящие 100 лет около миллиарда жителей Земли умрут от курения и вызванных им болезней. В ХХ веке вредная привычка стала причиной преждевременной смерти 100 миллионов человек.
Предполагаемый десятикратный рост статистики исследователи из Университета Буффало (США) связывают с увеличением населения планеты - за полвека оно выросло с 2 до 7 с лишним миллиардов человек. Соответственно, прибавилось и в рядах курильщиков.
В ходе обработки данных трех миллиардов жителей Земли выяснилось, что порядка 50% мужчин и 11% женщин зависимы от курения. Почти все дымящие дамы взялись за сигарету в 17 лет, передает "Уралинформбюро".
Больше всего курильщиков живет в Китае (53% мужчин) и Индии (48% мужчин). Максимум сумевших отказаться от курения зафиксирован в США, Бразилии, Великобритании и Уругвае. Минимальный показатель отмечен в Китае, России и Египте.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:53
Российские туристы чаще всего гибнут в Таиланде
За год количество происшествий удвоилось.Сегодня в 14:48
Неудавшийся суицид 13-летней челябинки аукнулся директору школы
И застройщику.Сегодня в 14:45
Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатра
Ребенок перенес две операции.Сегодня в 14:25
Треть газовых плит в Екатеринбурге таят смертельную опасность
Медлить с их заменой не стоит.Сегодня в 14:21
Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей пятиэтажки
Огонь вспыхнул в подвале.Сегодня в 14:14
КРК "Уралец" высосет четверть миллиарда из "Автомобилиста"
Руководители клуба поделились планами.Сегодня в 14:10
"Лыжня России" принесла "Газпром добыча Ямбург" 3 медали
Одну золотую и две серебряные.Сегодня в 13:36
4-летний екатеринбуржец впал в кому после ДТП
Разыскиваются очевидцы.Сегодня в 13:29
Семерых южноуральцев будут судить за организацию детской проституции
И съемки порно.Сегодня в 13:07
Автоинспекторы будут выписывать штрафы "по одежке"
Лучше выглядеть бедным и больным.Сегодня в 12:44
ММК презентует суперсталь в Узбекистане
На международной выставке.Сегодня в 12:41
Лишний вес приводит к 9 видам рака
Опасны даже 5 лишних кило.Сегодня в 12:21
Трое свердловчан вырубили сосны на миллион
Один из них отправится в колонию.Сегодня в 12:17
Звезду сериала на НТВ арестовали в Кыштыме
На три дня.Сегодня в 12:13
В Нефтеюганске транспортники отравились угарным газом
Суд закрыл предприятие на 15 суток.
-
26 января в 14:30
Половина российских мужчин травятся никотином
Но поддерживают запрет на продажу сигарет.14 ноября 2014 в 16:54
Надпись "легкие" исчезнет с пачек сигарет
Предупреждение о вреде курения должно занимать 50% упаковки.19 июня 2013 в 10:49
Курильщиков добьют взлетевшими ценами на табак
Сигареты подорожают в полтора раза.09 ноября 2016 в 08:13
Россиян выкурят под прилавок
Чиновники вошли во вкус.05 октября 2016 в 08:04
Сигареты в России подорожают на 10%
В 2017 году.23 июня 2016 в 14:33
Закат "Балканской звезды": курильщикам урежут ассортимент
Лишив 9 брендов.11 марта 2015 в 11:11
Депутаты могут отобрать у водителей сигареты
Чтобы они не отвлекались от дороги.13 октября 2014 в 15:49
Российских курильщиков хотят "добить" ценой 800 рублей за пачку
По примеру Норвегии.25 ноября 2013 в 10:25
Американский певец заплатил жизнью за отказ потушить сигарету
В баре.06 сентября 2013 в 16:48
Через пять лет появится вакцина против курения
Ее будут продавать в аптеках.
Ещё в сюжете «Табачка не найдется»
Главные новости
- Сегодня в 14:53Российские туристы чаще всего гибнут в Таиланде
- Сегодня в 14:45Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатра
- Сегодня в 14:14КРК "Уралец" высосет четверть миллиарда из "Автомобилиста"
- Сегодня в 13:364-летний екатеринбуржец впал в кому после ДТП
- Сегодня в 13:07Автоинспекторы будут выписывать штрафы "по одежке"
Аналитика
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.