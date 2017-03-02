Гуманно.

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что бездомных собак, которые долго находятся в приютах, нужно усыплять.

"Там, где есть устоявшаяся культура, как в Москве, например, отправлять собак в приюты. Тех, кого не забирают, нужно умерщвлять с помощью гуманитарных методов, то есть инъекциями", - заявил Онищенко в интервью телеканалу "Россия 24".

Стоит отметить, что в Свердловской области участились случаи нападения собак на прохожих. В начале февраля трагедия произошла в деревне Пальмино (Таборинский район) - 7-летнюю девочку насмерть загрызли соседские псы, передает "Уралинформбюро".

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