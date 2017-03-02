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Марсианских улиток разглядели с Земли01 марта в 18:02

  • Текст

По фотографиям.

Давным давно на Марсе могла существовать жизнь. Подтверждением этого может быть открытие интернет-исследователя Streetcap1, который разместил YouTube ролик о таинственных окаменелостях с Красной планеты, передает "Уралинформбюро".

По словам пользователя, его взгляд "зацепился" за необычный вид объектов - они смахивают на земных улиток. Один из прокомментировавших видео заметил, что своей округлой формой и гладкой поверхностью находки могут быть обязаны воде, которая сглаживает все острые края.

Некоторые уфологи-любители, как и Streetcap1, считают, что похожие на улиток существа могут быть еще живы в своих толстых панцирях.

Тем не менее есть и те, кто уверен, что это просто камни, пишет "Московский монитор".

Видео: Streetcap1, youtube.com

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