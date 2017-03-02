Их взыскали с арендатора.

Дымовая завеса от свалки в поселке Красный под Верхней Пышмой мало-помалу рассеивается. 2 марта 2017 года состоялся суд над арендатором полигона – ООО "Благо-С". Компанию обязали закрыть свалку, рекультивировать нарушенные земли и возместить экологический ущерб в размере 154 миллиона рублей. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре Свердловской области.

В тот же день Красный навестили представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) – в январе после их визита пышминский мусорный скандал получил огласку на всю страну. "Фронтовики" заверили жителей, что победа не за горами. "Правда, упоминали о каких-то внезапно возникших препятствиях, - рассказала "Уралинформбюро" местная общественница Газиза Скребенькова. – Мы знаем, что компания "Благо-С" будет обжаловать решение суда, сумма взыскания ее не устраивает. Но дышать в поселке стало легче – свалка меньше коптит. Мусор возят гораздо реже".

"Чиновники обложились различными бумагами и перекладывают друг на друга ответственность за полигон. Представители администрации Верхней Пышмы настаивают на том, что свалка должна быть рекультивирована подрядчиком, но у него в договоре аренды нет таких обязательств", – говорит член Центрального штаба ОНФ Азат Газизов.

Активисты намерены отслеживать действия мэрии и привлекать в союзники федеральные органы контроля, пока проблема не решится окончательно.

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