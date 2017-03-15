Прокуратура грозит екатеринбуржцам "уголовкой" за крышу для первоклашек14 марта в 13:21
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Оккупировавших 29 лучших школ.
Екатеринбургские прокуроры проверяют квартиры, где массово прописали будущих первоклашек.
"Есть подозрение, что это абсолютно фиктивная регистрация с целью получения какой-то материальной выгоды. С одной стороны, собственники вправе распоряжаться своим имуществом, с другой стороны, если речь идет о фиктивности такой регистрации, то это уже несколько иной вопрос", - прокомментировала прокурор города Светлана Кузнецова.
Действиям таких собственников будет дана уголовная оценка, пояснила "Уралинформбюро" глава надзорного ведомства.
Скандал из-за фиктивной прописки разгорается с новой силой каждую весну, когда стартует зачисление в первые классы. Родители хотят протолкнуть своих детей в лучшие школы, для чего оформляют временную регистрацию. В результате "старожилы" не могут попасть в учебное заведение в шаговой доступности.
По словам Кузнецовой, наибольшей популярностью пользуются 29 школ. Из них 9 более чем наполовину заняли "временщики". В частности, в школе №67 насчитывается более 70% таких первоклашек, в школе №120 - более 64%. Острее всего проблема стоит в Ленинском, Орджоникидзевском, Октябрьском и Чкаловском районах.
"Проблема существует, она нарастает, нужны кардинальные меры для того, чтобы ее решить. Здесь поможет только изменение федерального законодательства", - отметила прокурор.
Как сообщалось ранее, горобраз направил в свердловское Заксобрание инициативу о первоочередном праве на зачисление в первые классы детей с постоянной пропиской. Депутаты должны подготовить законопроект и направить его в Госдуму.
Генпрокуратура РФ также занимается проверкой качества предоставления госуслуги "Зачисление в образовательные учреждения на территории МО Екатеринбург" 1 февраля 2017 года. Ревизоры подключились к решению проблемы после статьи "Уралинформбюро" - "Первоклассный взрыв Екатеринбурга".
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