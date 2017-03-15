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Летающая тарелка потерпела крушение на Луне Сегодня в 14:19

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И не одна.

Видео с разбившейся на Луне "летающей тарелкой" появилось на YouTube. Ролик выложил виртуальный археолог Streetcap1, передает "Уралинформбюро".

Фотография, о которой идет речь в сюжете, сделана зондом "Лунар-Орбитер". На снимке хорошо виден светлый диск, над которым возвышается что-то наподобие пирамидального купола. Конструкция отбрасывает удлиненную черную тень. При увеличении изображения автор ролика заметил, что круг расколот, а одна из частей зарылась в лунную пыль. Ведущий к объекту прямой след свидетельствует о том, что НЛО совершило не мягкую, а крайне жесткую посадку.


Видео: Streetcap1/youtube.com

Днем ранее уфологи группы SecureTeam10 (США) объявили, что обнаружили на спутнике Земли корабль инопланетян. Изучив снимки ночного светила, они выделили на них необычную фигуру, постоянно меняющую свое местоположение, а значит движущуюся. Также они упоминают и о кратере правильной треугольной формы, который сначала был зафиксирован в одном месте, а позже "переехал" в другое. Это, считают уфологи, не что иное как вход в секретную базу инопланетян.


Видео: SecureTeam10/youtube.com

По мнению уфологов, все это может служить доказательством существования пришельцев на естественном спутнике Земли, тщательно скрываемого NASA.

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