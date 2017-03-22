Ожидание доходило до 15 часов.

Авиакомпания "Победа" оштрафована на 25 тысяч рублей за отмену и задержку рейсов в Екатеринбурге. Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральской транспортной прокуратуре, не все пассажиры получили напитки и горячее питание и были размещены в гостинице.

Речь идет о задержках 18 января 2017 года вылетов в Москву, Новосибирск и Санкт-Петербург и отмененном рейсе в столицу. Всего на них было зарегистрировано 553 человека, в том числе 10 детей. Людям пришлось ждать от 8 до 15 часов.

Стоит напомнить, что причиной задержек стал ночной туман, не выпустивший из Екатеринбурга более 20 рейсов авиакомпаний, в их числе "Ямал", "Победа", "Аэрофлот" и "Россия".

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