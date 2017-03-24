Пока - только у Медведева.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил сохранить льготные тарифы для дальнобойщиков за проезд по федеральным трассам, сообщают федеральные издания.

Изначально, когда "налог" только ввели в 2015 году, его размер составлял 3,73 рубля за километр. После бури негодования водителей сумму снизили до 1,53 рублей. Однако позже власти объявили, что с 15 апреля снова поднимут ставку до 3,73 рублей.

По мнению Медведева, льготный период следует сохранить. Ставку необходимо проиндексировать только на 25%, передает "Уралинформбюро".

"Я считаю, мы могли бы эту экспериментальную часть не сплющить, а растянуть и продлить льготный период, который существует... Я думаю, что это позволит и всем грузоперевозчикам лучше приспособиться и еще раз верифицировать работу самой системы, увидеть, как она действует, увидеть ее сильные и слабые стороны", - прокомментировал премьер-министр.

Также Медведев высказал идею о снижении тарифа для тех водителей большегрузов, которые чаще других пользуются федеральными трассами.

Кроме того, он дал поручение проработать вопрос повышения штрафов для дальнобойщиков, которые не регистрируются в системе "Платон". Сейчас они слишком маленькие - всего 5 тысяч рублей. Наказание за повторное нарушение - в два раза больше (10 тысяч рублей).

Стоит добавить, что ранее российские дальнобойщики объявили об акциях протеста во многих городах. В частности, в Екатеринбурге водители большегрузов выступят с митингом 27 марта на 47 километре ЕКАДа. После этого около 80 машин останутся стоять по обочинам, требуя полной отмены подати.

Ранее по теме:

Екатеринбургские чиновники загнали дальнобойщиков на обочину

ДальноБОЛЬщики будут стоять до победы