Ребенок потерял много крови.

8-летняя девочка из Белоярского, исполосованная ножом, переведена из реанимации в отделение хирургии.

Как рассказал "Уралинформбюро" депутат думы городского округа Иван Половцев, окровавленного ребенка госпитализировали в больницу Заречного – ехать туда из Белоярского было ближе, чем в Екатеринбург. По его словам, девочка потеряла много крови.

Подозреваемый в покушении на убийство отчим разыскивается. По версии следствия, 22 марта 2017 года Владимир Акулов нанес дочери своей сожительницы несколько ножевых ранений. По имеющимся данным, он уехал в Екатеринбург. Мужчина ранее был судим за убийство.

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