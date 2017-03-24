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"Платоновские" скидки не задобрили дальнобойщиковСегодня в 17:34

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Митингам быть.

Правительство РФ приняло постановление о продлении льготного периода действия тарифов системы "Платон".

С 15 апреля 2017 года стоимость одного километра пути для большегрузов должна была повыситься с 1,53 до 3,06 рубля. Однако тариф скостили до 1,91 рубля, передает "Уралинформбюро".

Несмотря на уступки властей, дальнобойщики не собираются отказываться от акций протеста, запланированных на 27 марта 2017 года. В частности, в Екатеринбурге водители большегрузов соберутся на 47 километре ЕКАДа. Около 80 автовладельцев намерены стоять вдоль обочин, требуя полной отмены "налога на проезд".

Стоит отметить, что плата за проезд по федеральным трассам была введена в ноябре 2015 года. Это своеобразная компенсация за вред, который тяжеловесы причиняют трассам.

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