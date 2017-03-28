Подземные каналы защитят от космической радиации.

Японские ученые нашли в толще естественного спутника Земли глубокие многокилометровые тоннели. По мнению исследователей, именно в них лунные пионеры смогут укрыться от вредного воздействия космической радиации. О результатах исследований было объявлено на 48-й конференции Lunar and Planetary Science, передает "Уралинформбюро".

Дыру на плато Холмы Мариуса, диаметр которой несколько десятков метров, исследователи обнаружили в 2009 году. Спустя семь лет миссия NASA Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) выявила гравитационные аномалии, которые могут говорить о возможных пустотах. Тогда же встал вопрос о природе их возникновения - это просто горизонтальные тоннели, лавовые каналы или открытые выходы магмы.

Недавно японский аппарат Kaguya позволил выяснить, что вблизи отверстий есть многокилометровые пустоты. Подобные существуют и на Земле - они возникли в результате постепенного сжимания магмы при охлаждении.