×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Для покорителей Луны приготовлены "катакомбы"27 марта в 15:46

  • Текст

Подземные каналы защитят от космической радиации.

Японские ученые нашли в толще естественного спутника Земли глубокие многокилометровые тоннели. По мнению исследователей, именно в них лунные пионеры смогут укрыться от вредного воздействия космической радиации. О результатах исследований было объявлено на 48-й конференции Lunar and Planetary Science, передает "Уралинформбюро".

Дыру на плато Холмы Мариуса, диаметр которой несколько десятков метров, исследователи обнаружили в 2009 году. Спустя семь лет миссия NASA Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) выявила гравитационные аномалии, которые могут говорить о возможных пустотах. Тогда же встал вопрос о природе их возникновения - это просто горизонтальные тоннели, лавовые каналы или открытые выходы магмы.

Недавно японский аппарат Kaguya позволил выяснить, что вблизи отверстий есть многокилометровые пустоты. Подобные существуют и на Земле - они возникли в результате постепенного сжимания магмы при охлаждении.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Тайны мироздания»

Главные новости

Аналитика

Бесплотный протест

Бесплотный протест

У лидеров не хватило духу.

Брак по спецсчету

Брак по спецсчету

На капремонт.

Над храмом навис… диалог

Над храмом навис… диалог

Верующие опасаются сноса.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×