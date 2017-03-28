На ЕКАД приехали митинговать около 100 дальнобойщиков27 марта в 17:23
- Текст
Часть из них осталась стоять вдоль обочин.
27 марта 2017 года на 47 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги состоялся митинг дальнобойщиков против платы за проезд по федеральным трассам. Как сообщил "Уралинформбюро" координатор регионального "Объединения перевозчиков России" Андрей Гуров, на акции протеста собралось около 100 водителей большегрузов. Большая часть из них приехала на легковых автомобилях, поскольку "гонять" фуры слишком дорого.
"Ребята выразили свое мнение, был диалог, они подписали резолюцию с требованием отмены "Платона". В ближайшее время этот документ будет разослан на все уровни власти", - прокомментировал Гуров.
Он отметил, что некоторые дальнобойщики приняли решение не работать до полной отмены дорожной подати. Часть из них будут стоять в знак протеста вдоль обочин.
"Никто из чиновников на митинг не приехал. Если на нашу резолюцию не будет никаких действий, то мы продолжим двигаться в том же направлении", - добавил координатор свердловского "ОПР".
Стоит добавить, что "налог" для дальнобойщиков был введен 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что стоимость 1 километра пути по федеральной трассе составит 3,73 рубля. Однако после бури негодования водителей тариф снизили до 1,53 рублей. 15 апреля 2017 года ставку должны были снова поднять до 3,73. Но льготный период еще раз продлили, повысив тариф всего до 1,91 рубля.
Ранее по теме:
"Платоновские" скидки не задобрили дальнобойщиков
Екатеринбургские чиновники загнали дальнобойщиков на обочину
ДальноБОЛЬщики будут стоять до победы
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:15
Свердловские города поставят на "рельсы" ускоренного развития
Мэрам предстоит решить масштабные задачи.Сегодня в 10:57
В Екатеринбурге таксист избил пассажира
Пострадавшему нужна операция.Сегодня в 10:49
Пермячка вернулась за оставленным в беби-боксе сыном
Спустя двое суток.Сегодня в 10:43
Сандаков вышел на свободу
И собрался в кино.Сегодня в 10:25
В Тюмени полсотни пожарных тушили аккумуляторный завод
Огонь охватил 540 "квадратов".Сегодня в 10:23
В Сургуте пропали два молодых человека
Их ищут несколько месяцев.Сегодня в 10:14
Североуральск взбунтовался против мэра
Главный "зачинщик" - Паслер.Сегодня в 09:51
На екатеринбургской Сортировке ушел под воду двор
Из-за порыва на сетях ХВС.Сегодня в 09:40
ФАС отменила дорожные аукционы мэрии Екатеринбурга
По жалобам "Уралинформбюро".Сегодня в 08:49
"Взрывные" Galaxy Note 7 бросят в бой
За потребителей.Сегодня в 08:42
В Екатеринбурге на 2-месячного ребенка упала ледяная глыба
Отец успел оттолкнуть коляску.Сегодня в 08:22
В Екатеринбурге умер Дон Кэо из "Трудно быть богом"
После продолжительной болезни.Сегодня в 08:12
Россиянам "пропишут" ненормированный рабочий день
Беременных это не касается.27 марта в 20:01
На Южном Урале школяров снимали со 100-метрового отвала
Куда они забрались помянуть друга.27 марта в 19:58
В Берлине из музея вынесли 100-килограммовую золотую монету
Диаметром полтора метра.
Главные новости
- Сегодня в 10:57В Екатеринбурге таксист избил пассажира
- Сегодня в 10:14Североуральск взбунтовался против мэра
- Сегодня в 09:40ФАС отменила дорожные аукционы мэрии Екатеринбурга
- Сегодня в 08:42В Екатеринбурге на 2-месячного ребенка упала ледяная глыба
- Сегодня в 08:12Россиянам "пропишут" ненормированный рабочий день
Аналитика
Бесплотный протест
У лидеров не хватило духу.
Брак по спецсчету
На капремонт.
Над храмом навис… диалог
Верующие опасаются сноса.