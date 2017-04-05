За два дня до сокращения.

Начальник связи ликвидированного Уральского авиационно-спасательного центра МЧС Александр Ведерников скончался от инсульта.

"Это произошло в середине марта. Александру стало плохо на работе, его увезли в больницу. Там он умер от инсульта. Ранее он попал под сокращение, не дожил до него пару дней", - рассказал "Уралинформбюро" собственный источник в структуре МЧС.

Ранее сообщалось, что Уральский авиационно-спасательный центр МЧС вливается в состав аналогичного Сибирского центра. Под сокращения попали более 150 человек. Из авиации на Урале осталось лишь 11 спасателей и один вертолет.

Следует напомнить, что реформа в структуре МЧС началась в 2016 году. В начале нынешнего года начали укрупнять региональные центры: Уральский влился в Сибирский (Красноярск).

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