Оставив лишь один.

Уральский авиационно-спасательный центр МЧС ликвидируют. Он вольется в состав аналогичного Красноярского центра. В результате два из трех вертолетов уже отправлено из УрФО в Сибирь.

"Анализ показал, что использование их было неэффективным и затраты на их содержание были обременительны для бюджета. Принято решение сохранить на территории Урала авиационное звено в составе одного вертолета и экипажа. Другие два вертолета передислоцированы в Сибирь, но по-прежнему будут прикрывать северные районы Урала", - сообщил заместитель руководителя Сибирского регионального центра МЧС России Андрей Груздов.

В пресс-службе свердловского ГУ МЧС "Уралинформбюро" пояснили, что такой шаг оптимизирует бюджетные расходы, на безопасности уральцев это не скажется.

Однако сотрудники Уральского авиационно-спасательного центра настроены скептически. По словам Анатолия Долговых, под сокращения попадут более 150 человек. "Из авиации МЧС на Урале осталось 11 человек и один вертолет. Помощи особо не ждите, если что. И раньше долго раскачивались, а сейчас - нечему раскачиваться. Держитесь там, выкручивайтесь сами", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Реформа в недрах МЧС идет с 2016 года. В начале нынешнего года начали укрупнять региональные центры Министерства. В частности, Уральский сливается с Сибирским (Красноярск). Передача управленческих функций от УРЦ должна быть завершена в первом квартале 2017 года.

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