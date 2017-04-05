Угрозы жизни больше нет.

Врачи стабилизировали состояние 8-летней девочки из Белоярского, исполосованной ножом. "Она все еще находится в больнице Заречного. Но врачи говорят, что угрозы жизни нет", – сообщил "Уралинформбюро" депутат городского округа Иван Половцев. Иной информации медики не предоставляют, ссылаясь на врачебную тайну.

В нападении на девочку подозревается ее отчим - 28-летний Владимир Акулов, ранее судимый за убийство. По версии следствия, 22 марта 2017 года он нанес девочке несколько ножевых ранений и скрылся. Ребенка доставили в больницу Заречного, два дня она провела в реанимации. Акулова, который прятался у бомжей в Екатеринбурге, задержали 27 марта.

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