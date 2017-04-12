Пострадали от кровососов и взрослые.

В Челябинской области проснулись клещи – кровососы укусили уже трех человек. Среди них один ребенок, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Среди пострадавших жители Кунашакского, Троицкого и Челябинского муниципальных образований. Все они обратились за помощью к медикам.

Клещи также просыпаются в соседних регионах. Есть пострадавшие в Свердловской области и Пермском крае.

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