В Храме Александра Невского.

20 апреля 2017 года в Верхней Пышме простятся с убитой Ириной Вахрушевой. Траурная церемония назначена на 13.00 в Храме Александра Невского на кладбище, передает "Уралинформбюро".

30-летняя женщина была убита вечером 15 апреля 2017 года. Когда свердловчанка шла в гости к подруге, на нее напал насильник-рецидивист. Мужчина затащил Ирину в подвал дома, надругался над ней и зарезал. Труп он бросил в багажник своей машины, вывез в лес в районе 329 километра Серовского тракта и закопал.

У женщины остался 5-летний сын.

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