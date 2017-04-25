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На мэрию Серова подали в суд из-за дома с фекальным сталагмитом24 апреля в 17:19

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Жильцов до сих пор на расселили.

Прокуратура Серова подала в суд на городскую администрацию с требованием немедленно расселить дом с фекальным сталагмитом.

Информация о четырехэтажке с двухметровым изваянием просочилась в СМИ в феврале 2017 года. В доме постоянно текла канализация, на морозе стоки застыли и превратились в ледяную скульптуру. Она отвоевала часть лестничной площадки на первом этаже.

Строение на Белореченской, 5 признали аварийным и подлежащим сносу еще в декабре 2015-го. Только в ноябре прошлого года мэрия включила здание в соответствующий реестр. Согласно документу, планируемая дата расселения - 1 января 2025 года. Есть вероятность, что к этому моменту здание попросту рухнет. Тем не менее собственникам не спешат предоставлять временные квартиры.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, надзиратели через суд добиваются немедленного расселения дома. Исполняющему обязанности главы администрации городского округа внесено представление.

В отношении УК "Федерация", на балансе которой находится здание, возбуждено административное дело по ст.6.4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений). По результатам его рассмотрения компания оштрафована на 10 000 рублей.

После поднявшейся в СМИ шумихи коммунальщики прочистили канализацию и устранили неисправности электропроводки.

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