В Екатеринбурге рассыпается здание детской филармонииСегодня в 15:56
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Объект культурного наследия.
В Екатеринбурге в любой момент может рухнуть дом купцов Яковлевых - Борчанинова по адресу 8 Марта, 18а. Здание принадлежит детской филармонии и является объектом культурного наследия областного значения.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУГИСО, заключение об аварийном состоянии здания было сделано после внеплановой проверки. Выяснилось, что кровля разрушена, рассыпаются фасад и внутренние деревянные несущие конструкции. Из-за постоянных протечек прогнили деревянные полы, потолок и стены.
МУГИСО направило в региональный минкульт обращение о необходимости ремонта объекта культурного наследия.
В пресс-службе детской филармонии заверили, что здание не используется. Между тем в "2ГИС" значится, что там расположен бар "Джин". В заведении "Уралинформбюро" заверили, что никаких проблем нет: "Здесь метровые стены, ничего не осыпается". При этом собеседник не смог уточнить, у кого именно арендуется помещение.
Стоит добавить, что в последнее время в уральской столице на пешеходов дважды падала штукатурка со зданий. В середине марта с крыши музкомедии на двух девушек рухнул 500-килограммовый кусок. Спустя несколько дней со стены дома по Ленина, 41 на мужчину посыпался "каменный дождь".
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