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Расселение россиян из аварийных домов поставят на потокСегодня в 18:50

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С 2019 года.

Россиян начнут расселять из аварийных домов не в рамках программ, как сейчас, а на постоянной основе. Соответствующее поручение дал правительству РФ президент Владимир Путин.

Федеральная программа по избавлению от трущоб была запущена в 2012 году. До сих пор в ее рамках расселяли дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Такая практика будет продлена до 1 января 2019 года. Сейчас утверждают новые списки домов. Реестр уже составлен в Свердловской области.

А через два года запустят новый - постоянно действующий механизм расселения аварийного жилья, передает "Уралинформбюро".

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