Если Путин одобрит новый налог.

В России планируется ввести налог на малодетность. Он коснется семей без детей и с одним ребенком, пишут "Известия".

Сборы будут поступать в специальный фонд, в который также предполагается направить отчисления из федерального и региональных бюджетов, от продажи сырьевых ресурсов, а также "налога в пользу будущего", суть которого пока не разъясняется.

Средства спецфонда пойдут на материальную поддержку многодетных семей. Ежемесячные выплаты родителям трех-четырех детей составят 25 тысяч рублей, семьям с пятью-семью детьми - 45 тысяч, с восемью и более - 100 тысяч рублей.

Бесплатный земельный участок обязаны будут предоставлять с готовой инфраструктурой. Тому, кого не привлекает строительство дома, могут компенсировать выплаты по ипотеке — по 20% за четвертого и каждого следующего ребенка, передает "Уралинформбюро". Предусмотрены и другие меры поддержки, например, оплата турпутевок.

Соответствующий законопроект по поддержке демографии направлен президенту РФ Владимиру Путину. Его автор - директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его мнению, повысив благосостояние многодетных семей, можно к 2030 году решить проблемы демографии, а стало быть, проблемы трудовых ресурсов и обеспечения обороноспособности страны. Не случайно курировать прохождение закона предложено Минобороны и Минэкономразвития России.

Эксперты считают законопроект актуальным. По данным известного экономиста Андрея Илларионова, с декабря 2016 по март 2017 года естественная убыль населения РФ составила 78 400 человек и практически "съела" прирост, с таким трудом накопленный в течение предшествовавших трех лет (88 700).

Демографы, объясняют неблагоприятную тенденцию выходом из детородного возраста многочисленного поколения восьмидесятых и входом в него малочисленного поколения девяностых. А.Илларионов указывает и еще одну причину - массовое перераспределение экономических ресурсов из гражданского сектора в военный, что вызвало сокращение доходов и снижение уровня жизни россиян.