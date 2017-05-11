Россиянам придется платить за малодетность10 мая в 13:39
- Текст
Если Путин одобрит новый налог.
В России планируется ввести налог на малодетность. Он коснется семей без детей и с одним ребенком, пишут "Известия".
Сборы будут поступать в специальный фонд, в который также предполагается направить отчисления из федерального и региональных бюджетов, от продажи сырьевых ресурсов, а также "налога в пользу будущего", суть которого пока не разъясняется.
Средства спецфонда пойдут на материальную поддержку многодетных семей. Ежемесячные выплаты родителям трех-четырех детей составят 25 тысяч рублей, семьям с пятью-семью детьми - 45 тысяч, с восемью и более - 100 тысяч рублей.
Бесплатный земельный участок обязаны будут предоставлять с готовой инфраструктурой. Тому, кого не привлекает строительство дома, могут компенсировать выплаты по ипотеке — по 20% за четвертого и каждого следующего ребенка, передает "Уралинформбюро". Предусмотрены и другие меры поддержки, например, оплата турпутевок.
Соответствующий законопроект по поддержке демографии направлен президенту РФ Владимиру Путину. Его автор - директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его мнению, повысив благосостояние многодетных семей, можно к 2030 году решить проблемы демографии, а стало быть, проблемы трудовых ресурсов и обеспечения обороноспособности страны. Не случайно курировать прохождение закона предложено Минобороны и Минэкономразвития России.
Эксперты считают законопроект актуальным. По данным известного экономиста Андрея Илларионова, с декабря 2016 по март 2017 года естественная убыль населения РФ составила 78 400 человек и практически "съела" прирост, с таким трудом накопленный в течение предшествовавших трех лет (88 700).
Демографы, объясняют неблагоприятную тенденцию выходом из детородного возраста многочисленного поколения восьмидесятых и входом в него малочисленного поколения девяностых. А.Илларионов указывает и еще одну причину - массовое перераспределение экономических ресурсов из гражданского сектора в военный, что вызвало сокращение доходов и снижение уровня жизни россиян.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
10 мая в 19:58
В Перми 15-летний школьник на квадроцикле сбил 2-летнего ребенка
На глазах у взрослых.10 мая в 19:36
В Прикамье изнасиловавший школьницу наркоман с ВИЧ сел на 16 лет
Его признали виновным по трем статьям.10 мая в 19:24
17-летний сургутянин до смерти избил мужчину
Его арестовали.10 мая в 19:08
На БАЭС устроят "фильтр" для террористов
По распоряжению правительства.10 мая в 19:08
5-летняя югорчанка погибла в День Победы
Решается вопрос о возбуждении дела.10 мая в 18:55
В Свердловской области отключают батареи
Тепло уйдет до 15 мая.10 мая в 18:53
МУГИСО сдало в аренду 31 участок в Екатеринбурге
На 8 лет.10 мая в 18:52
Екатеринбургские школьники нашли труп мужчины
На Братской.10 мая в 18:49
Ревдинские волонтеры нашли 22 пропавших на полях Великой Отечественной
В День Победы.10 мая в 18:45
В Югре узаконили новое руководство ЛДПР
На отчетно-выборной конференции.10 мая в 18:44
Екатеринбурженка скончалась в автобусе
На место выехали следователи.10 мая в 18:40
Празднование Сабантуя в Свердловской области соберет 10 000 человек
Под Екатеринбургом.10 мая в 18:33
Красноуральскому депутату сломали челюсть в майские праздники
Подозреваемые задержаны.10 мая в 18:28
ОНФ проверит многомиллионные траты Зауралья
На благоустройство.10 мая в 18:25
Ректор тюменского вуза пойдет под суд за миллионные махинации
Он забирал зарплату подчиненного.
Ещё в сюжете «Налоговое ярмо»
Главные новости
- 10 мая в 19:085-летняя югорчанка погибла в День Победы
- 10 мая в 15:19В Прикамье будут судить банду работорговцев
- 10 мая в 13:39Россиянам придется платить за малодетность
- 10 мая в 12:19Укравшие миллиард уральские хакеры предстанут перед судом
- 10 мая в 10:56СКР разбирается в гибели рабочего на заводе в Екатеринбурге
Аналитика
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.