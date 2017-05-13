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Каменным палаткам в Екатеринбурге вновь угрожает стройка12 мая в 18:28

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Застройщик не сдается.

В районе Шарташских каменных палаток в Екатеринбурге вновь собираются строить жилой комплекс. Об этом свидетельствует историко-культурная экспертиза, результаты которой 11 мая были размещены на сайте Управления охраны и использования объектов культурного наследия Свердловской области.

Согласно документу, в зону гипотетической застройки попадает участок в квадрате, ограниченном улицей Высоцкого, Шарташским лесопарком, территорией садоводческого товарищества "Энергетик" и площадкой автоцентра "Рено".


Вероятная площадка для будущей строки (фото из приложения к экспертизе).

Следует отметить, что Шарташские каменные палатки относятся к объектам археологического наследия. В первобытные времена там располагался жертвенник и металлургическая база племен, населявших верховья Исети. В XVIII веке по юго-западному берегу озера Шарташ шел Александровский канал, соединяющий территорию района с Березовским золотопромываленным заводом. Во времена революции там тренировались боевые рабочие дружины, а в гражданскую войну велись массовые расстрелы. Соответственно, на территории лесопарка могут находиться артефакты самых разных эпох – от энеолита до начала ХХ века.

Однако челябинский археолог Вадим Мосин, приглашенный ООО "Первая архитектурно-производственная мастерская" в качестве эксперта, в начале мая этого года произвел шурфование участка в районе палаток и не обнаружил никаких исторически значимых объектов ни на поверхности, ни в культурном слое почвы. Это, впрочем, неудивительно: по словам историка и археолога Сергея Погорелова, территория вокруг Шарташа за два последних века практически вся вытоптана и перекопана.

Участки земли вблизи озера Шарташ не раз становилась предметом интереса девелоперов. Последняя попытка "освоить" участок произошла в январе этого года - на публичные слушания был вынесен проект планировки и межевания территории западного берега Шарташа под строительство жилого комплекса на 7000 человек. В качестве потенциального застройщика тогда выступила компания "АктивСтройГрупп".

В первоначальной версии проекта предполагалось включить в зону строительства в 3 раза большую территорию, чем сейчас – в том числе, садовые товарищества "Энергетик" и "Карасики", а также СТ имени Мичурина. Однако на публичных слушаниях большинство садоводов высказалось резко против проекта. По словам депутата областного Заксобрания Дмитрия Ионина, выступавшего инициатором слушаний, жителей района насторожила и масштабность проекта, и близость стройплощадки к границе Шарташского лесопарка. В итоге облминстрой отправил проект на доработку.

К новой, уменьшенной, версии проекта "приложил руку" тот же застройщик, пояснил в беседе с "Уралинформбюро" Ионин. "Он выкупил в собственность этот участок, который теперь составляет примерно треть от изначально заявленной площадки. Новый проект еще не выставлен в открытый доступ, но когда он станет доступен, мы опять будем обсуждать его с жителями района. Есть опасность, что стройка залезет за границу лесопарка, потому что она планируется впритык к природной зоне", - подчеркнул депутат.

Ранее по теме:
Один-ноль: екатеринбургские садоводы отстояли ЖБИ
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